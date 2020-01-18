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В воронежском СИЗО задушившая младенца женщина покончила с собой

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В СИЗО Воронежа женщина, обвиняемая в убийстве двухмесячной дочери, покончила с собой. Согласно имеющейся информации, попытка совершить самоубийство б

В СИЗО Воронежа женщина, обвиняемая в убийстве двухмесячной дочери, покончила с собой.

Согласно имеющейся информации, попытка совершить самоубийство была совершена 10 января. Однако женщине не удалось довести задуманное до конца — она осталась жива, но в тяжёлом состоянии. Ей попытались оказать помощь в больнице, но, несмотря на это, 13 января женщина скончалась.

Ранее специалисты признали женщину невменяемой. Убийство дочери она совершила 22 января 2019 года. В этот день она накрыла лицо младенца подушкой, пока девочка не перестала дышать. Причиной для совершения поступка стал непрекращающийся плач ребёнка. После этого женщина вызвала правоохранительные органы и рассказала о случившемся.

Убийство младенца предусматривает наказание на срок от 8 до 20 лет, но в случае признания невменяемости заменяется лечением.

В настоящее время проводится установление того, как женщина могла совершить самоубийство в изоляторе.

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