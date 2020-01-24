В Воронеже с поезда, следовавшего в Анапу, были сняты 14 военнослужащих

22 января с поезда, следовавшего из Москвы в Анапу, были сняты 14 военнослужащих, устроивших дебош.

Как сообщается, своим буйным и неадекватным поведением они напугали других пассажиров. По словам очевидцев инцидента, военные даже устроили между собой драку.

В итоге, когда поезд прибыл в Воронеж, дебоширы были сняты сотрудниками Росгвардии. Кроме того, на станции присутствовали и сотрудники Воронежской гарнизонной комендатуры. О происходящем в одном из вагонов на железнодорожную станцию Воронеж-1 сообщил начальник поезда, после чего для разрешения ситуации было принято решение привлечь правоохранительные органы.

Отмечается, что военнослужащие следовали в Краснодар, где должны проходить службу по контракту. Жалоб на пассажиров в ходе проверки выявлено не было.