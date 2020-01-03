В Таганроге мужчина скончался из-за взорвавшейся в его руках петарды

В Таганроге местный житель погиб во время выстрела петарды.

Инцидент произошёл 1 января после двух часов ночи на улице Александровской. Как сообщается, мужчина запускал фейерверки, и во время поджигания петарды она взорвалась и выстрелила прямо ему в лицо. Свидетели инцидента вызвали «скорую помощь», которая доставила пострадавшего в больницу, где его тут же экстренно отправили на операцию.

Однако, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался на операционном столе. Отмечается, что полученные им травмы были слишком серьёзны и несовместимы с жизнью.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку инцидента и опрашивают очевидцев трагедии, а также родственников погибшего.