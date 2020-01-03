Здесь рождаются новости.

В Таганроге мужчина скончался из-за взорвавшейся в его руках петарды

Дата:
В Таганроге местный житель погиб во время выстрела петарды. Инцидент произошёл 1 января после двух часов ночи на улице Александровской. Как сообщается

В Таганроге местный житель погиб во время выстрела петарды.

Инцидент произошёл 1 января после двух часов ночи на улице Александровской. Как сообщается, мужчина запускал фейерверки, и во время поджигания петарды она взорвалась и выстрелила прямо ему в лицо. Свидетели инцидента вызвали «скорую помощь», которая доставила пострадавшего в больницу, где его тут же экстренно отправили на операцию.

Однако, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался на операционном столе. Отмечается, что полученные им травмы были слишком серьёзны и несовместимы с жизнью.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку инцидента и опрашивают очевидцев трагедии, а также родственников погибшего.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Кемеровской области в аварии погибли четыре человека
  2. На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погибли два человека
  3. В Приморье мужчина убил двоих знакомых из-за сожжённой шапки

Эти новости могут вас заинтересовать

Буффон подарил Глушакову свою вратарскую форму и записал видеообращение

Кикбоксер очнулся после нокаута и возомнил себя победителем поединка

Главный синоптик Санкт-Петербурга сообщил, когда стоит ожидать зиму

Спутниковые снимки подтвердили модернизацию ядерного центра КНДР

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках