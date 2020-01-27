В Сирии погиб американский военный, направлявшийся на перехват российского патруля

В издании WashingtonExaminer появилась информация о том, что в Сирии погиб военнослужащий США, который направлялся в блок-пост на бронеавтомобиле.

Согласно данным, опубликованным несколькими источниками, погибшего зовут Антонио Мур. Он умер после опрокидывания бронемашины, которая выехала из военной базы в Дейр эз-Зоре и двигалась в сторону одного из блок-постов Соединенных Штатов, расположенных в провинции Хасака и использующихся в последнее время для перехвата российских военных патрулей.

В настоящее время точно неизвестно, из-за чего именно произошло опрокидывание транспортного средства. Согласно предварительным сведениям, речь может идти о подрыве мины, размещенной боевиками. В Минобороны США пока никак не прокомментировали случившийся инцидент.