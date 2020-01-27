Здесь рождаются новости.

В Сирии погиб американский военный, направлявшийся на перехват российского патруля

Дата:
В издании WashingtonExaminer появилась информация о том, что в Сирии погиб военнослужащий США, который направлялся в блок-пост на бронеавтомобиле. Сог

В издании WashingtonExaminer появилась информация о том, что в Сирии погиб военнослужащий США, который направлялся в блок-пост на бронеавтомобиле.

Согласно данным, опубликованным несколькими источниками, погибшего зовут Антонио Мур. Он умер после опрокидывания бронемашины, которая выехала из военной базы в Дейр эз-Зоре и двигалась в сторону одного из блок-постов Соединенных Штатов, расположенных в провинции Хасака и использующихся в последнее время для перехвата российских военных патрулей.

В настоящее время точно неизвестно, из-за чего именно произошло опрокидывание транспортного средства. Согласно предварительным сведениям, речь может идти о подрыве мины, размещенной боевиками. В Минобороны США пока никак не прокомментировали случившийся инцидент.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Немецкий чиновник подверг критике выступления фигуристов из России на ЧЕ
  2. Жириновский рассказал о «тихой» всемирной гражданской войне
  3. Американские военные снова остановили российский патруль в Сирии

Эти новости могут вас заинтересовать

На видео попал предполагаемый исполнитель взрыва в Петербурге

В Тамбове на машину с детьми упало дерево

Российский эксперт рассказал о способе уничтожить американские авианосцы

Футбольный матч в Пятигорске открыл медведь по кличке Тима

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках