В Сети предположили роман между Светланой Ходченковой и Сергеем Безруковым

Светлана Ходченкова недавно опубликовала на своей страничке в Instagram откровенный снимок, где она запечатлена во время исполнения танцевального элемента на пилоне.

Под этим фото Сергей Безруков оставил комментарий «Ого?!?!», сопровождающийся аплодирующими смайлики. Безобидный комментарий тут же стал поводом для возникновения слуха о возможном романе между Ходченковой и женатым Безруковым.

Как отмечается, в свои 36 лет Светлана разведена и всё ещё не имеет детей, она предпочитает большую часть времени уделять карьере. А Безруков уже «прославился» многочисленными знаками внимания к начинающим актрисам, правда, только опять же на уровне слухов.

Сейчас же возникло предположение, что в новом триллере, где Сергей играет главную роль, он предложил сняться и Светлане.

Поклонники Безрукова и Ходченковой продолжают следить за развитием ситуации, также их интересует реакция жены Сергея на происходящее.