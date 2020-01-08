В Саратове погибли два человека во время пожара в пятиэтажном доме

В Саратове поздним вечером 7 января произошёл пожар, унёсший жизнь двух человек.

Инцидент произошёл в Ленинском районе. Сигнал о возгорании на пятом этаже дома № 7 по улице Моторная был получен оперативный дежурным в 23 часа вечера. Огонь заметили соседи.

Из-за возгорания расплавился участок пластиковой трубы отопления, что привело к частичному затоплению квартиры. После ликвидации огня в помещении были обнаружены тела 50-летнего мужчины и 43-летней женщины, имевшие ожоги. Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Согласно предварительной информации, пожар начался из-за непотушенной сигареты, которая подожгла диван. В настоящее время продолжается работа по установлению обстоятельств инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.