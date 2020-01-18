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В Саранске пойман мужчина, укравший пиво из магазина

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В Саранске был задержан 31-летний местный житель, укравший пиво в одном из магазинов. Кража произошла 16 января примерно в 11 часов утра в торговой то

В Саранске был задержан 31-летний местный житель, укравший пиво в одном из магазинов.

Кража произошла 16 января примерно в 11 часов утра в торговой точке на юго-западе города. Как сообщается, похититель действовал быстро — он схватил несколько банок пива со стеллажей и поспешил покинуть помещение. Сотрудница магазина не смогла догнать мужчину и вызвала вневедомственную охрану при помощи тревожной кнопки.

Вскоре после опроса свидетелей инцидента и получения примет злоумышленника он был задержан у дома на улице Гагарина. Украденное пиво было при нём, сотрудница магазина вора опознала.

В настоящее время мужчина передан сотрудникам правоохранительных органов, которые будут решать его дальнейшую судьбу.

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