В Саранске 18-летний нижегородец лишился крупной суммы за интим-услуги

В Саранске житель Нижегородской области лишился 17 тысяч рублей за интимные услуги, которые ему так и не были оказаны.

18-летний молодой человек приехал в город к своим друзьям на новогодние праздники. 4 января он, после посещения бани, решил найти себе девушку для оказания интим-услуг. Он нашёл объявление в интернете и позвонил по указанному номеру.

Ответившая девушка согласилась на времяпровождение, но потребовала предоплату в размере 1,5 тысячи рублей. Однако, когда парень перевёл их, девушка сообщила, что деньги не дошли, и попросила уже 3 тысячи рублей. Таким образом парень перевёл 17 тысяч рублей, после чего у него закончились деньги.

В очередной звонок девушке выяснилось, что она отказывается приезжать из-за неплатёжеспособности клиента. Только после этого парень понял, что его обманули. На очередной звонок ответил мужчина с кавказским голосом и сообщил, что это номер его дочери, а также потребовал не беспокоить их семью.

В настоящее время мошенников разыскивает полиция.