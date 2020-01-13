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В Санкт-Петербурге мужчина отобрал свой заказ у курьера и избил его

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В Санкт-Петербурге мужчина, желающий сэкономить, избил курьера и отобрал у него свой заказ. Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл около де

В Санкт-Петербурге мужчина, желающий сэкономить, избил курьера и отобрал у него свой заказ.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл около девяти часов утра 12 января на Мартыновской улице. Курьер, доставивший товар из интернет-магазина 35-летнему мужчине, сообщил о необходимости оплатить заказ и доставку. Сумма составила две тысячи рублей. Разговор происходил на кухне, куда покупатель пригласил курьера.

Мужчина заявил об отсутствии у него денег, и между ним и курьером произошёл конфликт. Злоумышленник отобрал товар, нанёс курьеру удар по лицу и выгнал его из квартиры. Документы на заказ при этом остались у покупателя. Пострадавший тут же сообщил о произошедшем в ближайшее отделение полиции.

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