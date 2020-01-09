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В садоводстве под Санкт-Петербургом погиб двухлетний ребёнок

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В Ленинградской области в одном из садоводств Тосненского района было найдено тело двухлетнего мальчика. Инцидент произошёл на частном участке неподал

В Ленинградской области в одном из садоводств Тосненского района было найдено тело двухлетнего мальчика.

Инцидент произошёл на частном участке неподалёку от посёлка Рябово. Как сообщается, мальчик находился в гостях у своей 80-летней бабушки, которая и осуществляла за ним присмотр. Родители в это время находились на работе.

Следов насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружено. Предположительно, мальчик подавился сушеной фасолью и в результате этого задохнулся. Бабушка же в этот момент поблизости от ребёнка по невыясненным причинам отсутствовала.

Уточняется, что родители погибшего проживают во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, на учёте они не состоят. В настоящее время в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.

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