В Рязани подростки угнали автомобиль и врезались в столб

В Рязани автомобиль ВАЗ-2107, управляемый группой подростков, врезался в столб.

Инцидент попал на запись видеорегистратора водителя, чуть было на столкнувшегося с автомобилем в тот момент, когда он совершал поворот. Практически сразу после этого ВАЗ врезался в столб, и из него выбрались как минимум двое подростков, тут же убежавших с места инцидента.

По словам автора видео, авария произошла в 4:17 в ночь на 19 января на перекрёстке улиц Гагарина и Братиславской во время движения в сторону Радиотехнического института. Также он предположил, что подростки угнали автомобиль, и выражает надежду, что его видео поможет пострадавшим водителям.

Официальная информация об инциденте в настоящее время отсутствует.