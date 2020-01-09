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В посёлке Ефимовский мужчина сгорел в своей кровати

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В Ленинградской области в пожаре, произошедшем 9 января в Бокситогорском районе, погиб мужчина. Инцидент произошёл в посёлке Ефимовский на Комсомольск

В Ленинградской области в пожаре, произошедшем 9 января в Бокситогорском районе, погиб мужчина.

Инцидент произошёл в посёлке Ефимовский на Комсомольской улице. В шесть часов утра на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в одной из квартир одноэтажного двухквартирного дома. Ликвидацией возгорания занимались две единицы пожарной техники пожарных частей самого посёлка и города Пикалево.

В пожаре пострадала комната площадью 18 квадратных метров. Спустя некоторое время после начала ликвидации огня на кровати было обнаружено обгоревшее тело мужчины, принадлежащее, предположительно, владельцу квартиры.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением обстоятельств инцидента и поиском причины пожара.

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