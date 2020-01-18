В Новосибирской области произошло землетрясение

Представители Единой Геофизической службы РАН сообщили о том, что в южной части Новосибирской области случилось землетрясение, магнитуда которого составила 4,5 единицы.

Согласно словам специалистов, данное природное явление произошло в ночь на 18 января. Его эпицентр располагался к востоку от Искитима на расстоянии в 27 километров. Интенсивность землетрясение при этом составила 3,5 балла.

Следует отметить, что ранее сотрудники ведомства уже заявляли, что в области, где случилось сотрясение земли, могут произойти довольно масштабные сейсмологические события. Некоторые из них имеют прямую связь с активной горнодобывающей деятельностью, проводимой в регионе.