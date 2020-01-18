Здесь рождаются новости.

В Новосибирской области произошло землетрясение

Дата:
Представители Единой Геофизической службы РАН сообщили о том, что в южной части Новосибирской области случилось землетрясение, магнитуда которого сост

Представители Единой Геофизической службы РАН сообщили о том, что в южной части Новосибирской области случилось землетрясение, магнитуда которого составила 4,5 единицы.

Согласно словам специалистов, данное природное явление произошло в ночь на 18 января. Его эпицентр располагался к востоку от Искитима на расстоянии в 27 километров. Интенсивность землетрясение при этом составила 3,5 балла.

Следует отметить, что ранее сотрудники ведомства уже заявляли, что в области, где случилось сотрясение земли, могут произойти довольно масштабные сейсмологические события. Некоторые из них имеют прямую связь с активной горнодобывающей деятельностью, проводимой в регионе.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В СИЗО Иваново арестант убил своего соседа
  2. Украинского футболиста выгнали из команды после посещения России
  3. В Минске вандалы облили краской памятник Пушкину

Эти новости могут вас заинтересовать

Минобороны РФ опубликовало новые фото дронов, атаковавших военные базы в Сирии

Голодающие бойцы ВСУ украли мед и сожгли пасеку в Донбассе

На Урале мужчина жестоко убил двухлетнюю девочку, не дававшую ему выпить

Трамп предложил приговорить исполнителя теракта в Нью-Йорке к смертной казни

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках