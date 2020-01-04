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В Новосибирске два пьяных хулигана напали на полицейских

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В Новосибирске задержаны двое местных жителей, напавших на прибывших на вызов сотрудников полиции. Инцидент произошёл вечером 3 января. В 20:45 местно

В Новосибирске задержаны двое местных жителей, напавших на прибывших на вызов сотрудников полиции.

Инцидент произошёл вечером 3 января. В 20:45 местного времени правоохранительные органы получили сообщение о драке в центре города по улице Ленина. На месте происшествия были обнаружены двое мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Они набросились на полицейских и причинили им телесные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены дать предупредительный выстрел в воздух.

Нарушители были доставлены в отдел полиции, где выяснилось, что один из них ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. По факту происшествия начато уголовное дело, задержанным грозит до десяти лет заключения. Решается вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемых. Степень травм пострадавших полицейских не уточняется.

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