В новогоднюю ночь российские истребители нанесли 20 ракетных ударов по террористам в Идлибе

Спустя несколько минут после наступления 2020 года российские истребители совершили 20 ракетных ударов по Идлибу, «поздравив» террористом таким своеобразным способом с Новым годом.

Как сообщается, атака была устроена по объекту террористов, на котором находился склад боеприпасов. Таким образом, после уничтожения этого объекта, боевики потеряли возможность на некоторое время проводить атаку на территории сирийской арабской армии.

Согласно информации источника, было нанесено именно 20 ударов с воздуха. Кроме того, отмечается ожесточённый характер атаки, что может свидетельствовать о скором освобождении провинции от влияния боевиков.

Отмечается, что несколькими часами ранее террористы совершили серию атак по позициям правительственных сил Сирии. Были применены реактивные системы залпового огня, однако жертв удалось избежать