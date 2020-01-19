В Мурманске припаркованный возле подъезда автомобиль закидали сырыми яйцами

В Мурманске неизвестные закидали автомобиль местного жителя сырыми яйцами.

Как сообщил владелец пострадавшего автомобиля, инцидент произошёл на общей стоянке на улице Георгия Седова у дома №24, куда он приехал в гости. Автолюбитель припарковал свою машину у четвёртого подъезда, по его словам, всего лишь на пару часов. Когда он вернулся, то обнаружил, что автомобиль был закидан яйцами.

Владелец пострадавшей машины опубликовал фото в соцсети «ВКонтакте» в группе «Мурманск ДТП ЧП». Если судить по выложенным снимкам, больше всего пострадали капот и лобовое стекло. Как утверждает хозяин авто, правил парковки он не нарушал.

В комментариях пользователи Сети сошлись во мнении, что мужчина занял чьё-то парковочное место и таким образом ему попытались отомстить.