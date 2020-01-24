В китайском Sohu оценили российский автомат ШАК-12

Эксперты китайского издания Sohu опубликовали обзор автомата ШАК-12, произведенного в России предприятием «Ижмаш» и имеющего калибр 12,7 миллиметров.

По словам авторов материала, данное оружие обладает высокой эффективностью в перестрелках, проходящих на городских улицах или ограниченных пространствах. Его пули также обладают значительной поражающей способностью, поэтому бронежилет не поможет спастись от них. Даже если боеприпас не пробьет защиту, то он все равно нанесет значительный ущерб внутренним органам цели.

В статье также указываются недостатки автомата. К ним была отнесена малая емкость магазина (до 20 патронов) и низкая дальность стрельбы. Первый минус связан с необходимостью сохранить компактность ШАК-12, а второй проявляется только на открытых пространствах.