В Искитиме мужчина сорвался с девятого этажа

В Искитиме Новосибирской области на детской площадке было обнаружено тело мужчины.

Согласно информации издания «Весь Искитим», полученной от местных жителей, инцидент произошёл в Индустриальном микрорайоне возле дома № 33 вечером 7 января. Возле этого дома были замечены несколько автомобилей полиции.

По словам свидетелей с места происшествия, сотрудники правоохранительных органов накрыли белой тканью тело погибшего, и занимались фотосъёмкой на балконе девятого этаже. Вероятнее всего, мужчина выпал именно оттуда, а полицейские проводили осмотр его квартиры.

Подробности произошедшего в настоящее время отсутствуют. Дозвониться до пресс-службы областного МВД и получить официальный комментарий об инциденте не удалось.