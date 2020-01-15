В Иране задержан автор видео попадания ракеты в украинский самолёт

В Иране Корпус стражей исламской революции произвёл задержание мужчины, опубликовавшего видео, на котором якобы снят момент попадания ракеты в украинский самолёт Boeing.

Кем именно является задержанный мужчина и в чём конкретно ему предъявляют обвинения, не уточняется. Согласно имеющейся информации, его подвергнут допросу для выяснения обстоятельств инцидента. Отмечается, что полученные результаты расследования впоследствии будут представлены общественности Ирана.

Также сообщается, что 14 января был осуществлён первый арест людей, причастных к трагедии с украинским самолётом. Согласно раннему заявлению президента Исламской Республики Хасана Рухани, все виновные будут отданы под суд.