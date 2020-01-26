В Чите погиб водитель Honda Fit, столкнувшийся с Mercedes Gelandewagen

Вечером 25 января в Чите произошло ДТП со смертельным исходом с участием Mercedes Gelandewagen и Honda Fit, которые не смогли разъехаться на проезжей части дороги.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл в центре города примерно в 23 часа на перекрёстке улиц Анохина и Ленинградская. В столкновении сильно пострадал водитель Honda Fit, он был доставлен в медицинское заведение с тяжёлыми травмами. Виновник аварии пока что неизвестен.

Как сообщила на следующий день пресс-служба УГИБДД по Забайкальскому краю, пострадавший впоследствии скончался. Точная причина его смерти не уточняется.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят выяснение причин и обстоятельств произошедшей трагедии.