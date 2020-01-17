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В Брянске закрыли сауну, где утонула годовалая девочка

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В Брянске была закрыта сауна, в которой в прошлом году погибла годовая девочка. Инцидент произошёл 27 октября 2019 года в сауне «Клио», нахо

В Брянске была закрыта сауна, в которой в прошлом году погибла годовая девочка.

Инцидент произошёл 27 октября 2019 года в сауне «Клио», находящейся на улице Дуки Советского района. Девочка находилась в заведении вместе с матерью, и по неизвестным причинам утонула. После трагедии прокуратура организовала проверку сауны.

Выяснилось, что заведение находится в нежилом помещении многоквартирного дома, что противоречит правилам противопожарной безопасности — размещать подобные заведения на первых и цокольных этажах жилых домов запрещено. Также обнаружилось, что в сауне неисправна пожарная сигнализация, а пути эвакуации заграждены мебелью.

Прокуратура подала заявление в суд с требованием закрыть заведение. В настоящее время сауна закрыта из-за запрета на эксплуатацию.

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