В Астрахани мужчина убил своего знакомого на поминках

В Астраханской области 37-летний местный житель обвиняется в убийстве своего приятеля. Информацию сообщила пресс-служб СУ СК РФ по Астраханской области.

Как было установлено следствием, инцидент произошёл вечером 16 января, когда преступник со своим другом поминали их общего знакомого, скончавшегося несколько дней назад. Когда мужчины были уже достаточно пьяны, между ними начался конфликт по неизвестной причине.

Злоумышленник схватил нож и с его помощью несколько раз ударил приятеля в область груди. От полученных тяжёлых травм мужчина скончался на месте инцидента.

Преступник в настоящее время был задержан и заключён под стражу. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.