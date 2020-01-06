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Учёные объяснили, какую опасность несут смартфоны для детей

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Учёные рассказали о вреде, который смартфоны оказывают на детей дошкольного возраста. Как сообщается, более 80% дошкольников используют смартфоны и пл

Учёные рассказали о вреде, который смартфоны оказывают на детей дошкольного возраста.

Как сообщается, более 80% дошкольников используют смартфоны и планшеты. Даже если они не умеют читать, основное время они проводят за играми — 82% детей. Ещё 14% смотрят анимационные фильмы, 4% слушают музыку. Также, согласно статистике, более 50% дошкольников проводят с гаджетами около шести часов в неделю, а 17% — и того более.

Отмечается, что чем больше времени дети проводят за смартфонами, тем ниже у них уровень развития познавательных процессов, и тем хуже воображение. У тех же, кто проводил за устройствами менее 6 часов в неделю, показатели были значительно выше. Однако и у них воображение оказалось хуже, чем у тех, кто вовсе не проводит время с гаджетами.

Специалисты советуют детям в возрасте 1,5-2 лет проводить не более двух часов в день за игрой на смартфонам, детям до пяти лет — не более трёх часов. Наиболее положительное влияние окажут развивающие игры, которые помогают развить воображение, внимание и восприятие. Но при этом аркады могут привести к стрессу.

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