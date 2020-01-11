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Трамп не исключил взятия под контроль новых сирийских месторождений нефти

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Дональд Трамп, американский лидер, предположил, что США могут получить контроль и над другими месторождениями нефти помимо тех, которые находятся на с

Дональд Трамп, американский лидер, предположил, что США могут получить контроль и над другими месторождениями нефти помимо тех, которые находятся на северо-восточной части Сирии.

Во время беседы с журналистами Fox News президент Соединенных Штатов отметил, что сохранение контроля над нефтью даже после вывода американских бойцов из зоны проведения военной операции «Источник мира», осуществленной Турцией, является его заслугой. Он добавил, что оставил в Сирии ровно столько военных сил, чтобы они смогли продолжить контролировать месторождения нефти.

В определенный момент один из журналистов спросил у лидера страны, могут ли Соединенные Штаты взять себе эти нефтяные запасы. Глава американского государства сначала отметил, что не знает этого, а потом добавил, что Вашингтон вполне может забрать их.

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