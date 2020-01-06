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The National Interest: Россия способна превратить новые истребители США в устаревшие машины

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В информагентстве The National Interest сообщили о том, что РФ может превратить современные истребители Соединенных Штатов в «устаревший хлам». По сло

В информагентстве The National Interest сообщили о том, что РФ может превратить современные истребители Соединенных Штатов в «устаревший хлам».

По словам авторов материала, в России разрабатывается радарная ловушка под названием «Струна-1», с помощью которой российским летчикам удастся без проблем обнаруживать самолеты противника, использующие стелс-технологии. Речь идет об американских истребителях F-22 и F-35.

Новая система является бистатическим радаром, в котором передатчик и приемник расположены в разных местах, что и дает ему возможность определять местонахождение самолетов-невидимок. Данная технология также позволит находить объекты, летящие на низкой высоте, к примеру, ракеты или дельтапланы.

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