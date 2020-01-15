Татьяна Навка поделилась пикантным снимком с экстремальным декольте

Татьяна Навка поздравила своих подписчиков в Instagram со Старым Новым годом, опубликовав в посте свою фотографию в вечернем платье с глубоким декольте.

На фото олимпийская чемпионка позирует в приталенном платье насыщенного зелёного цвета, украшенного поясом с массивной пряжкой. Платье могло бы показаться довольно простым, если бы не одна деталь — экстремальное декольте, благодаря которому очевидно, что Татьяна пришла на мероприятие без лифчика.

Поклонники пришли в восторг от образа Навки и её шикарного платья, отметив, что ей очень идёт изумрудный цвет. Также было отмечено, что платье с таким декольте весьма смелое, но спортсменке можно, тем более, что её регулярные занятия спортом позволяют носить такие наряды, совершенно ничего не стесняясь.

Впрочем, некоторые отметили, что Навка работает с детьми, и такие фотографии недопустимы.