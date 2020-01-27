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Светлана Лобода поделилась редким снимком с дочерьми

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Светлана Лобода опубликовала в Instagram совместное фото с дочерьми — восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой. На снимке Лобода держит млад

Светлана Лобода опубликовала в Instagram совместное фото с дочерьми — восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой.

На снимке Лобода держит младшую дочь на руках, а сама Тильда в это время целует свою старшую сестру. Фотографию Лобода подписала как «безусловная любовь». Судя по снимку, отношения между сёстрами весьма хорошие, и за такое воспитание своих детей Светлана, которая растит их самостоятельно, уже получила похвалу от поклонников. Имя отца младшей дочери, между тем, до сих пор держится в строгом секрете.

Было отмечено, что семейная фотография является тёплой, милой и нежной, а девочек подписчики Лободы назвали ангелочками и очаровательными красавицами. Также певице и её дочерям поклонники пожелали счастья и здоровья.

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