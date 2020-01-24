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США создали беспилотный имитатор российского истребителя Су-57

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Соединенные Штаты закончили наземное тестирование новейшей беспилотной воздушной техники, которая должна будет имитировать полет российского Су-57 и к

Соединенные Штаты закончили наземное тестирование новейшей беспилотной воздушной техники, которая должна будет имитировать полет российского Су-57 и китайского J-20.

Новый БПЛА был назван 5GAT, что расшифровывается как «воздушная мишень 5-го поколения». Его летные тесты планируется провести в первом квартале 2020 года. Отмечается, что он оснащен сразу двумя ускорителями от реактивного самолета T-38, использующегося для учебных полетов.

В информационном агентстве Flight Global заявляют, что этот беспилотник является одноразовым самолетом-невидимкой, который может сыграть роль спарринг-партнера в учебном воздушном бою. С помощью него пилоты должны будут научиться сражаться с китайскими и российскими истребителями последнего поколения.

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