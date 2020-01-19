Здесь рождаются новости.

США показали первый полет беспилотника «Гремлин»

Дата:
Есть видео
Специалисты Dynetics продемонстрировали первый полет американского БПЛА X-61A, создаваемого в рамках реализации проекта «Гремлины», поддерживаемого Пе

Специалисты Dynetics продемонстрировали первый полет американского БПЛА X-61A, создаваемого в рамках реализации проекта «Гремлины», поддерживаемого Пентагоном.

Тестовой полет был осуществлен прошлой осенью в американском штате Юта. Конструкторы запустили беспилотник с транспортного самолета C-130. Испытание длилось 101 минуту. В ходе него исследователи проверили функционирование всех систем беспилотной машины и его носителя. Тест прошел без каких-либо непредвиденных ситуаций.

Видео с полетом «Гремлина» позднее появилось на видеохостинге YouTube. Сам проект направлен на разработку систем запуска и контроля над большим количеством недорогих и многоразовых БПЛА, способных преодолеть расстояние до 1 тысячи километров.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Появилось видео поцеловавшего Серроне Макгрегора после разгромной победы
  2. В Светлогорске без вести пропала 15-летняя школьница
  3. В Мурманске припаркованный возле подъезда автомобиль закидали сырыми яйцами

Эти новости могут вас заинтересовать

Впервые за 40 лет во Вьетнам прибыл американский атомный авианосец

Видео: ФСБ задержала украинского шпиона в Симферополе

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках