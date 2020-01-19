США показали первый полет беспилотника «Гремлин»

Специалисты Dynetics продемонстрировали первый полет американского БПЛА X-61A, создаваемого в рамках реализации проекта «Гремлины», поддерживаемого Пентагоном.

Тестовой полет был осуществлен прошлой осенью в американском штате Юта. Конструкторы запустили беспилотник с транспортного самолета C-130. Испытание длилось 101 минуту. В ходе него исследователи проверили функционирование всех систем беспилотной машины и его носителя. Тест прошел без каких-либо непредвиденных ситуаций.

Видео с полетом «Гремлина» позднее появилось на видеохостинге YouTube. Сам проект направлен на разработку систем запуска и контроля над большим количеством недорогих и многоразовых БПЛА, способных преодолеть расстояние до 1 тысячи километров.