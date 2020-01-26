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Среди школьников появился новый опасный флешмоб

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В США среди школьников набирает обороты новый флешмоб, который является далеко не безобидным. Школьники снимают видео для приложения TikTok. Им необхо

В США среди школьников набирает обороты новый флешмоб, который является далеко не безобидным.

Школьники снимают видео для приложения TikTok. Им необходимо заставить розетки искриться и дымиться. Для этого они вставляют в розетку зарядку смартфона, и к зубам вилки прикладывают монетку.

На настоящий момент известно два случая, когда из-за этого развлечения школьников пришлось вызывать пожарные службы. Инциденты произошли в Плимуте и Уэстфорде. В обоих случаях прибывшие пожарные обнаружили опалённые стены и почерневшие розетки. В отношении школьников из Плимута ведётся расследование, а провинившихся учеников из Уэстфорда было решено наказать.

Как сообщили в пожарной службе, это развлечение очень опасно и является практически взрывом. Электричество расплавляет металл, который может брызнуть в лицо или вызвать пожар.

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