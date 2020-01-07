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Собака в доме способна снизить риск развития шизофрении

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Специалисты американского университета Хопкинса пришли к выводу, что наличие в доме собаки снижает шанс развития шизофрении или биполярного расстройст

Специалисты американского университета Хопкинса пришли к выводу, что наличие в доме собаки снижает шанс развития шизофрении или биполярного расстройства.

В ходе исследования была собрана информация о почти 800 человек, имеющих шизофрению или биполярное расстройство, и сведения о почти 600 психически здоровых людей. Также учитывался контакт с домашними животными, произошедший в возрасте до 13 лет.

Как оказалось, если у человека в течение первых 13 лет жизни в доме была собака, то их психика здоровее на 24%. Особенно сильный эффект оказывается, если собака была в жизни человека в первые три года.

Однако это верно лишь для шизофрении, для биполярного расстройства такой зависимости обнаружить не удалось. Наличие в доме кошки и вовсе не оказало никакого влияния.

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