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Вечером 30 января самолёт авиакомпании Utair “Москва – Ростов-на-Дону” был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Внуково.

Согласно имеющейся на данный момент информации, вскоре после взлёта на борту Boeing 737 сработал сработал датчик положения закрылок. По словам источника, закрылки не убрались, в результате чего скорость самолёта начала снижаться, а расход топлива – увеличиваться. Командир самолёта в целях безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Для посадки пришлось потратить некоторое время для выработки топлива. В итоге, самолёт благополучно приземлился примерно спустя 50 минут после вылета – в 20:25 по московскому времени. На борту самолёта находилось 116 пассажиров, никто не пострадал.

В 22:30 все пассажиры были отправлены в Ростов-на-Дону на резервном самолёте.

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