Самолеты ВВС США попытались обмануть российские С-400 в Сирии

Самолеты ВВС США попробовали обмануть систему обнаружения российских ЗРК С-400, размещенных на авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.

В СМИ отмечают, что сразу несколько американских самолетов разведки и радиоэлектронной борьбы пролетели рядом с российской базой с целью собрать данные о радиолокационных установках С-400. Как минимум одно воздушное судно при этом воздействовало на систему обнаружения комплекса, чтобы сделать их пребывание незамеченным.

Ожидается, что Соединенные Штаты в скором времени направит в область, находящуюся под контролем России, свои беспилотники для сбора дополнительных сведений. Они также хотят увидеть реакцию С-400 на появление воздушной угрозы.