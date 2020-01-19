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Самолеты ВВС США попытались обмануть российские С-400 в Сирии

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Самолеты ВВС США попробовали обмануть систему обнаружения российских ЗРК С-400, размещенных на авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии. В СМИ отмеча

Самолеты ВВС США попробовали обмануть систему обнаружения российских ЗРК С-400, размещенных на авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.

В СМИ отмечают, что сразу несколько американских самолетов разведки и радиоэлектронной борьбы пролетели рядом с российской базой с целью собрать данные о радиолокационных установках С-400. Как минимум одно воздушное судно при этом воздействовало на систему обнаружения комплекса, чтобы сделать их пребывание незамеченным.

Ожидается, что Соединенные Штаты в скором времени направит в область, находящуюся под контролем России, свои беспилотники для сбора дополнительных сведений. Они также хотят увидеть реакцию С-400 на появление воздушной угрозы.

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