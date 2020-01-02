Здесь рождаются новости.

Рухнувший лифт с девятого этажа убил семью из 4 человек

Дата:
В Бразилии из-за падения лифта с девятого этажа погибли четыре человека. Инцидент произошёл вечером 30 декабря в Сан-Паулу. Как сообщает издание Daily

В Бразилии из-за падения лифта с девятого этажа погибли четыре человека.

Инцидент произошёл вечером 30 декабря в Сан-Паулу. Как сообщает издание Daily Mail, 47-летняя Джуселина Сантос встретила в вестибюле дома своих гостей: сестру с мужем и их сыном. Они начали подниматься на девятый этаж, но в какой-то момент по неизвестным на данный момент причинам лифт рухнул.

В доме, как сообщается, расположены два пассажирских лифта. Рухнувший был введён в эксплуатацию 23 декабря. После трагедии лифт был закрыт для проверки.

По словам жильцов дома, оба лифта постоянно отказывались работать как полагается: они могли остановиться на половине пути, не открыть двери, также было отмечено, что аварийная кнопка тоже практически никогда не работает.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Мужчина с ножом напал на прохожих за просьбу закурить
  2. В Саратове студент устроил стрельбу по автомобилю из-за дорожного конфликта
  3. В новогоднюю ночь российские истребители нанесли 20 ракетных ударов по террористам в Идлибе

Эти новости могут вас заинтересовать

В Забайкалье выпускник школы напал на директора с ножом

Путин рассказал о фотографиях с голым торсом

Двое полицейских пострадали во время столкновений у Рады‍

В Эстонии арестовали российское судно Petersburg

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках