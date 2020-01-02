Рухнувший лифт с девятого этажа убил семью из 4 человек

В Бразилии из-за падения лифта с девятого этажа погибли четыре человека.

Инцидент произошёл вечером 30 декабря в Сан-Паулу. Как сообщает издание Daily Mail, 47-летняя Джуселина Сантос встретила в вестибюле дома своих гостей: сестру с мужем и их сыном. Они начали подниматься на девятый этаж, но в какой-то момент по неизвестным на данный момент причинам лифт рухнул.

В доме, как сообщается, расположены два пассажирских лифта. Рухнувший был введён в эксплуатацию 23 декабря. После трагедии лифт был закрыт для проверки.

По словам жильцов дома, оба лифта постоянно отказывались работать как полагается: они могли остановиться на половине пути, не открыть двери, также было отмечено, что аварийная кнопка тоже практически никогда не работает.