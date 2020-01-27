Здесь рождаются новости.

Российский самолет приготовился к экстренной посадке из-за сообщения о минировании

Дата:
В информагентстве «Интерфакс», сославшись на анонимный источник, сообщили о том, что российский авиалайнер приготовился к экстренной посадке из-за его

В информагентстве «Интерфакс», сославшись на анонимный источник, сообщили о том, что российский авиалайнер приготовился к экстренной посадке из-за его возможного минирования.

Самолет вылетел из Хабаровска и направлялся в столицу России. В ходе анонимного звонка стало известно, что на лайнере, возможно, размещено взрывное устройство. Экипаж решил не рисковать и полетел обратно.

На данный момент времени воздушное судно летит назад в хабаровский аэропорт. На борту лайнера находятся 272 человека. Сейчас оно пролетает над Амурской областью. Следует отметить, что в последнее время в России участилось количество ложных звонков и сообщений о минировании.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Российские специалисты «научили» сербские МиГ-29 топить корабли
  2. Ударные вертолеты «Апач» ВВС США замечены в зоне российского патрулирования
  3. В Сирии погиб американский военный, направлявшийся на перехват российского патруля

Эти новости могут вас заинтересовать

США создадут новую ядерную боеголовку для сдерживания России

Украинская журналистка рассказала о визите в Крым

В Саудовской Аравии на видео запечатлели посадку самолета без шасси

CNBC: Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Кинжал»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках