Российский самолет приготовился к экстренной посадке из-за сообщения о минировании

В информагентстве «Интерфакс», сославшись на анонимный источник, сообщили о том, что российский авиалайнер приготовился к экстренной посадке из-за его возможного минирования.

Самолет вылетел из Хабаровска и направлялся в столицу России. В ходе анонимного звонка стало известно, что на лайнере, возможно, размещено взрывное устройство. Экипаж решил не рисковать и полетел обратно.

На данный момент времени воздушное судно летит назад в хабаровский аэропорт. На борту лайнера находятся 272 человека. Сейчас оно пролетает над Амурской областью. Следует отметить, что в последнее время в России участилось количество ложных звонков и сообщений о минировании.