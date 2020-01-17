Российским школьникам необходимы задачники по финансовой грамотности

Об этом заявила главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова, выступая на экспертной дискуссии, посвященной финансовой грамотности как одному из инструментов преодоления бедности. Дискуссия состоялась 15 января на Гайдаровском форуме-2020 «Россия и мир: вызовы нового десятилетия», партнером которого является Группа компаний «Просвещение». Далее ознакомиться с материалом.

Участники дискуссии рассказали о проектах, направленных на повышение финансовой грамотности разных групп населения.

По мнению Анны Зеленцовой, стратегического координатора проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», финансовая грамотность играет важную роль в преодолении бедности. Конечно, залог всеобщего благосостояния – это рост экономики, но причиной бедности зачастую становится неумение человека распоряжаться личными финансами.

Как отметила Гузелия Имаева, директор Национального агентства финансовых исследований, в зоне риска оказывается молодое поколение. Семья не является транслятором установок финансовой грамотности – как показал прошлогодний опрос с участием 85 тыс. респондентов, в 70% семей родители не поднимают эти темы в общении с детьми. А система образования, по ее мнению, лишь движется к тому, чтобы прививать детям правильные стратегии финансового поведения.

Впрочем, как сообщил директор Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования, профессор НИУ ВШЭ Николай Берзон, в течение нескольких лет выпускаются пособия по финансовой грамотности для школьников, а учителя из разных регионов повышают квалификацию для ее преподавания.

Главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова рассказала, что если раньше обучение финансовой грамотности считалось прерогативой основной и старшей школы, то сегодня запрос на такие программы зафиксирован на уровне начальных классов и даже детского сада. «Просвещение» готово на этот запрос ответить.

Она также напомнила, что задания по финансовой грамотности были впервые включены в международное исследование качества образования PISA в 2012 году, и российские 15-летние школьники продемонстрировали результаты выше среднего. В числе причин, по мнению Надежды Колесниковой, – хорошая математическая подготовка, необходимая для выполнения этих заданий, а также здравый смысл, которого у наших детей достаточно.

Благодаря инициативам Минфина России и Центрального банка России сегодня в школах немало учебной литературы по финансовой грамотности, считает главный редактор «Просвещения». Единственное, что школы просят в дополнение к имеющимся материалам, — задачники, дающие возможность детям применять знания в реальных жизненных ситуациях. «В школьном возрасте дети еще не сталкиваются со сложными финансовыми ситуациями, но они должны быть к ним готовы – уметь о них размышлять и принимать правильные решения», — подчеркнула Надежда Колесникова, пригласив всех присутствующих поучаствовать в работе над новыми задачниками.