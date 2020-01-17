Модель Джиджи Хадид разделась догола для фотосессии российского журнала Vogue

Джиджи Хадид, модель из Соединенных Штатов, решила раздеться догола для участия в фотосессии, организованной модным журналом Vogue, издающимся в России.

Соответствующие снимки были размещены в социальной сети «Инстаграм». На них американская супермодель позирует голышом, прикрывая свою грудь руками. На одном из фото на Хадид надет огромный бант черного цвета, а на другом – небольшой шерстяной топ. Фотосессию провела известная художница Зои Гроссман, которая часто работает со знаменитостями.

В СМИ отмечают, что Хадид уже не в первый раз участвует в подобных съемках для российского издания. К примеру, ее фотография, где она позирует в купальнике, попала на обложку февральского выпуска журнала.