Российские вертолеты Ми-28Н пролетели над американским блок-постом в Сирии

В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, на котором можно увидеть, как российские ударные вертолеты Ми-28Н пролетают над сирийским районом, где расположен американский блок-пост.

В местных СМИ сообщают о том, что пролет «Ночных охотников», скорее всего, связан с недавними действиями американцев. Дело в том, что военнослужащие США остановили российскую военную колону и не дали ей проехать на северо-восток Сирии, из-за чего патрулю пришлось возвращаться обратно.

На опубликованных кадрах демонстрируется, как один из боевых вертолетов РФ пролетает над населенным пунктом Хасака, расположенным в двадцати километрах от места дислокации американских бойцов. Позднее были размещены фотоснимки, на которых показан момент пролета воздушной техники в нескольких километрах от американцев.