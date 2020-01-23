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Российские вертолеты Ми-28Н пролетели над американским блок-постом в Сирии

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В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, на котором можно увидеть, как российские ударные вертолеты Ми-28Н пролетают над сирийским районом, где распол

В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, на котором можно увидеть, как российские ударные вертолеты Ми-28Н пролетают над сирийским районом, где расположен американский блок-пост.

В местных СМИ сообщают о том, что пролет «Ночных охотников», скорее всего, связан с недавними действиями американцев. Дело в том, что военнослужащие США остановили российскую военную колону и не дали ей проехать на северо-восток Сирии, из-за чего патрулю пришлось возвращаться обратно.

На опубликованных кадрах демонстрируется, как один из боевых вертолетов РФ пролетает над населенным пунктом Хасака, расположенным в двадцати километрах от места дислокации американских бойцов. Позднее были размещены фотоснимки, на которых показан момент пролета воздушной техники в нескольких километрах от американцев.

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