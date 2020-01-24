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Российские подлодки получат ракеты для пробития арктического льда

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В РФ испытывают новые ракеты для атомных субмарин, с помощью которых они смогут пробивать арктический лед. В Минобороны России отмечают, что в настоящ

В РФ испытывают новые ракеты для атомных субмарин, с помощью которых они смогут пробивать арктический лед.

В Минобороны России отмечают, что в настоящее время новинка тестируется на субмаринах «Ясень» и «Борей». Она представляет собой неуправляемый реактивный снаряд, который выпускается вверх для подрыва льда. Первые испытания показали, что он может пробить ледяной слой почти любой толщины.

Новинку будут применять для расчистки пути, необходимого для пуска стратегических ракет из-под воды и подъема спасательных капсул. Согласно словам экспертов, эти снаряды позволят значительно расширить возможности атомных подводных лодок России.

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