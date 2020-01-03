Российская морская пехота вошла в пятёрку лучших в мире

Авторы издания The National Interest составили список пяти стран, имеющих лучшую в мире морскую пехоту.

На первом месте оказался Корпус морской пехоты США, имеющий, по сравнению с остальными странами, большую численность. Согласно сведениям от 2017 года, в морской пехоте США имеется около 186 тысяч бойцов и 38 тысяч резервистов. Также отмечается самая сложная подготовка в мире.

На второе место была поставлена морская пехота России, которую автор статьи называет высококвалифицированной и боеспособной, а также специализирующейся на десантно-штурмовых операциях.

Третье место получила Королевская морская пехота Великобритании. Отмечается небольшая численность — около семи тысяч человек состава и лёгкость оснащения.

Четвёртое место получила морская пехота Южной Корее, которая, как отмечается, обучается по американским стандартам и имеет состав в 29 тысяч человек.

На пятом месте оказалась морская пехота Китая. Сообщается, что до 2017 года численность составляла всего 10 тысяч человек, но затем была проведена реструктуризация и число бойцов увеличилось в несколько раз. Также отмечается, что реального боевого опыта у Китая нет.