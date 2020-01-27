Появилось видео с парной работой танков Т-72 в Сирии

В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, на котором демонстрируется парная работа танков Т-72, столкнувшихся с боевиками, в Сирии.

Среди военных экспертов нередко всплывает тема о том, что отдельные подразделения правительственной сирийской армии зачастую совершают грубые ошибки при использовании бронетехники, например, не дают ей надлежащей охраны в лице пехотинцев, которые должны прикрывать ее с тыла. В результате противник может запросто подбить танк из РПГ или ПТРК, находясь вне зоны его видимости.

Однако данный недостаток удалось преодолеть экипажам двух танков, оставшихся без прикрытия пехоты. На опубликованных кадрах можно увидеть, как они обстреливают террористов, постоянно поддерживая друг друга. Их парная работа напоминает «карусель».