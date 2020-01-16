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Появились данные о размере ядерного арсенала США

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Стал известен точный размер американского ядерного арсенала. Всего Соединенные Штаты обладают 5800 ядерными боеголовками. Прямо сейчас США могут разве

Стал известен точный размер американского ядерного арсенала. Всего Соединенные Штаты обладают 5800 ядерными боеголовками.

Прямо сейчас США могут развернуть 1750 боеголовок, из которых 400 размещены на МБР, а 900 – на атомных субмаринах. Еще 300 предназначены для авиабомб и ракет, устанавливаемых на бомбардировщиках, базирующихся на различных базах. Оставшиеся 150 расположены на объектах, находящихся в Европе.

Отмечается, что чуть более двух тысяч боеголовок находятся в резерве, но они могут быть использованы при необходимости. Существует еще пара тысяч тактических снарядов, которые дожидаются демонтажа. В основном они хранятся в подземных хранилищах, находящихся южнее Альбукерке.

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