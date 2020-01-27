Появилась онлайн-карта распространения китайского коронавируса

Специалистами Центра системных исследований и инжиниринга была размещена онлайн-карта, на которой в режиме реального времени можно наблюдать за распространением коронавируса из КНР.

На соответствующей карте демонстрируются все случаи заболевания, которые были официально подтверждены, а также пациенты, выписанные из больниц. Она базируется на данных, полученных из Всемирной организации здравоохранения, а также центров, занимающихся контролем заболеваемости и расположенных в разных странах мира. На территории РФ заболевших пока нет.

Первый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV был зафиксирован в Ухане. В настоящее время его подхватили почти три тысячи человек. 80 пациентов умерли, а 54 – выздоровели. Отмечается, что в России уже принялись за создание вакцины от данного вируса.