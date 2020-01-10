Здесь рождаются новости.

Поклонники выяснили, зачем Алла Пугачева постоянно носит чёрную повязку на голове

Дата:
Поклонники Аллы Пугачевой во время просмотра фильма «Тот самый концерт» заметили на голове Примадонны под париком чёрную повязку. Ранее, в а

Поклонники Аллы Пугачевой во время просмотра фильма «Тот самый концерт» заметили на голове Примадонны под париком чёрную повязку.

Ранее, в апреле прошлого года, на репетиции концерта, Пугачева призналась, что никогда не расстаётся с этой чёрной лентой, однако причин не объяснила. Поклонники принялись гадать, зачем же ей нужна эта повязка, и остановились на двух вариантах.

По одной из версий, чёрная повязка является оберегом от сглаза. Во время концертов Алла Борисовна общается с фанатами на энергетическом уровне, а среди них могут быть и недоброжелательно настроенные люди и завистники. Отмечается, супруга Никиты Михалкова Татьяна в этих же целях всегда носит чёрный бант на голове.

Вторая версия более прозаична — из-за жаркого света софитов и парика голова Пугачевой сильно потеет, и повязка предназначена для того, чтобы не допустить стекающего на лицо пота.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Тони Фергюсон продемонстрировал, как будет избивать Нурмагомедова
  2. В Южно-Сахалинске два собутыльника избили мужчину из-за 250 рублей
  3. Богатейшая женщина Африки с рождения имеет российское гражданство

Эти новости могут вас заинтересовать

Муж Ким Кардашьян недоволен её сексуальными нарядами

Жительница Выборга нашла «финский» гриб огромного размера

Российская армия получит на вооружение совершенно новый комплекс РЭБ «Палантин»

Полет МиГ-31 в ближнем космосе сняли на видео

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках