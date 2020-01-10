Поклонники выяснили, зачем Алла Пугачева постоянно носит чёрную повязку на голове

Поклонники Аллы Пугачевой во время просмотра фильма «Тот самый концерт» заметили на голове Примадонны под париком чёрную повязку.

Ранее, в апреле прошлого года, на репетиции концерта, Пугачева призналась, что никогда не расстаётся с этой чёрной лентой, однако причин не объяснила. Поклонники принялись гадать, зачем же ей нужна эта повязка, и остановились на двух вариантах.

По одной из версий, чёрная повязка является оберегом от сглаза. Во время концертов Алла Борисовна общается с фанатами на энергетическом уровне, а среди них могут быть и недоброжелательно настроенные люди и завистники. Отмечается, супруга Никиты Михалкова Татьяна в этих же целях всегда носит чёрный бант на голове.

Вторая версия более прозаична — из-за жаркого света софитов и парика голова Пугачевой сильно потеет, и повязка предназначена для того, чтобы не допустить стекающего на лицо пота.