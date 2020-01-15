Поклонники раскритиковали Викторию Лопыреву в образе роковой брюнетки

Виктория Лопырева, уже много лет привычная своим поклонникам как блондинка, решила примерить на себя образ роковой брюнетки.

В своём Instagram Виктория выложила фото с новой стрижкой и с тёмным цветом волос, гармонирующих с красным платьем. В подписи Лопырева с юмором отмечает, что «тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать».

Подписчики Виктории во мнениях по поводу новой причёски разошлись. Прежде всего, было отмечено, что телеведущая не стала столь кардинально менять свой облик, а лишь примерила парик. Одни поклонники посчитали, что чёрный цвет значительно старит Лопыреву. Кроме того, было отмечено, что она в таком образе потеряла себя и стала очень похожа на Анастасию Заворотнюк, хотя та выглядит лучше.

Другие же пришли в восторг и посоветовали Виктории тут же бежать в салон на стрижку и окрашивание.