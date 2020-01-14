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Овечкин добрался до шестого места по победным голам за всю историю НХЛ

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Александру Овечкину, российскому хоккеисту, выступающему за «Вашингтон Кэпиталз», удалось занять шестое место по количеству победных голов за всю исто

Александру Овечкину, российскому хоккеисту, выступающему за «Вашингтон Кэпиталз», удалось занять шестое место по количеству победных голов за всю историю НХЛ.

Недавно он принял участие в игре, где его команда столкнулась с хоккеистами «Каролины Харриукейнз». В рамках нее он смог забить два гола, принеся тем самым победу своему клубу. Его победный счет при этом составил 109 шайб. Аналогичный результат имеет известный игрок Брэндан Шэнахан.

Теперь российскому спортсмену необходимо обогнать Бретта Халла, имеющего 110 победных голов. Первую строчку сейчас удерживает Яромир Ягр, сумевший закинуть в ворота соперников 135 победных шайб. Если учесть, что никто из этих хоккеистов уже не играет в лиге, у Овечкина имеется реальный шанс поставить новый рекорд.

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