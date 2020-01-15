Олег Меньшиков признался в причине отсутствия у него с супругой детей

Олег Меньшиков в интервью изданию Psychologies объяснил отсутствие у него детей, несмотря на почти 15 лет брака с Анастасией Черновой.

В Сети неоднократно появлялись слухи о беременности Анастасии, но каждый раз они оказывались ложными. Как сообщил 59-летний Меньшиков, они с женой очень хотели детей, но, к сожалению, не вышло. Поначалу супруги постоянно откладывали и тянули с решением, из-за чего момент был утерян — когда они были готовы, выяснилось, что здоровье не позволяет им завести детей.

Меньшиков отметил, что подобная ситуация трагедией не является, но вносит в их жизнь некоторые коррективы. Также он уточнил, что каким-либо другим образом заводить детей — через усыновление или суррогатное материнство, ни он, ни Анастасия не желают, для себя решив, что такова воля Бога.