Здесь рождаются новости.

Олег Меньшиков признался в причине отсутствия у него с супругой детей

Дата:
Олег Меньшиков в интервью изданию Psychologies объяснил отсутствие у него детей, несмотря на почти 15 лет брака с Анастасией Черновой. В Сети неоднокр

Олег Меньшиков в интервью изданию Psychologies объяснил отсутствие у него детей, несмотря на почти 15 лет брака с Анастасией Черновой.

В Сети неоднократно появлялись слухи о беременности Анастасии, но каждый раз они оказывались ложными. Как сообщил 59-летний Меньшиков, они с женой очень хотели детей, но, к сожалению, не вышло. Поначалу супруги постоянно откладывали и тянули с решением, из-за чего момент был утерян — когда они были готовы, выяснилось, что здоровье не позволяет им завести детей.

Меньшиков отметил, что подобная ситуация трагедией не является, но вносит в их жизнь некоторые коррективы. Также он уточнил, что каким-либо другим образом заводить детей — через усыновление или суррогатное материнство, ни он, ни Анастасия не желают, для себя решив, что такова воля Бога.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
  2. Российский спецназ в 2020 году получит на вооружение «летающий танк»
  3. В Иране задержан автор видео попадания ракеты в украинский самолёт

Эти новости могут вас заинтересовать

ВСУ разместили в Донбассе муляжи ракетных комплексов Javelin

В Смоленской области пропал шестилетний мальчик со шрамом на лбу

Американские СМИ назвали новый российский миномет «тихой смертью»

Роза Сябитова считает молодого любовника подарком судьбы

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках