Немецкий чиновник подверг критике выступления фигуристов из России на ЧЕ

Удо Денсдорф, глава немецкой Федерации фигурного катания, подверг жесткой критике выступления фигуристов из РФ в рамках чемпионата Европы.

По мнению чиновника из Германии, выступления российских спортсменов выглядят «детскими». В качестве примера он привел Алину Загитову, решившую приостановить свою профессиональную карьеру в семнадцать лет. Он считает, что это плохо сказывается на всем спорте. Денсдорф также заявил, что достижения России в фигурном катании являются следствием создания «фабрики» по изготовлению фигуристов.

Напоминаем, что на недавнем европейском турнире, который состоялся в городе Грац (Австрия), спортсменам из РФ удалось завоевать десять из двенадцати медалей. Николь Шотт, немецкая фигуристка, смогла занять тринадцатое место.