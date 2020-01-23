Наталья Бочкарева решила продать свой «легендарный» Кадиллак

Актриса Наталья Бочкарева на своей странице Instagram сообщила о решении продать свой автомобиль Cadillac.

Как она сообщила, её самый любимый «конь» до сих пор стоит бесхозный, а она внезапно поняла, что много вопросов и дел можно решить, находясь на заднем сиденье автомобиля. Покупателей она попросила звонить по номеру телефона, указанному в профиле, или писать в директ. Также она сообщила, что лично передаст покупателю ключи и даже подпишет открыточку.

Причину, по которой актриса решила продать автомобиль, она не указала. Впрочем, неудивительно — осенью 2019 года её на этом самом автомобиле поймали вместе с наркотическими веществами, спрятанными у неё в трусах. Решением суда Бочкарева была лишена водительских прав на солидный срок, также ей выписали штраф в 30 тысяч рублей.