Здесь рождаются новости.

Наталья Бочкарева решила продать свой «легендарный» Кадиллак

Дата:
Актриса Наталья Бочкарева на своей странице Instagram сообщила о решении продать свой автомобиль Cadillac. Как она сообщила, её самый любимый «ко

Актриса Наталья Бочкарева на своей странице Instagram сообщила о решении продать свой автомобиль Cadillac.

Как она сообщила, её самый любимый «конь» до сих пор стоит бесхозный, а она внезапно поняла, что много вопросов и дел можно решить, находясь на заднем сиденье автомобиля. Покупателей она попросила звонить по номеру телефона, указанному в профиле, или писать в директ. Также она сообщила, что лично передаст покупателю ключи и даже подпишет открыточку.

Причину, по которой актриса решила продать автомобиль, она не указала. Впрочем, неудивительно — осенью 2019 года её на этом самом автомобиле поймали вместе с наркотическими веществами, спрятанными у неё в трусах. Решением суда Бочкарева была лишена водительских прав на солидный срок, также ей выписали штраф в 30 тысяч рублей.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Блогерша из Магнитогорска напугала жениха в «Давай поженимся!» своими огромными губами
  2. Вертолеты исчезнувшей модификации Ми-24 обнаружены во Вьетнаме
  3. Российские вертолеты Ми-28Н пролетели над американским блок-постом в Сирии

Эти новости могут вас заинтересовать

Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

Евгения Кузнецова признали второй звездой дня в НХЛ

Посол США сравнил самолеты Ту-160 ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами

Осетинская учительница рассказала о конфликте с депутатом

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках