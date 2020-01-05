Настасья Самбурская отправилась «за хлебом» в купальнике и на шпильках

На новогодние праздники Настасья Самбурская вместе с подругой Натальей Рудовой отправилась на Бали.

Недавно актриса опубликовала снимок в ярко-розовом слитном купальнике, подчёркивающем её длинные и стройные ноги, с сумочкой в тон через плечо, и в босоножках на шпильках. Волосы актрисы были не уложены, а макияж практически отсутствовал. В подписи к снимку Настастья пошутила, что в подобном виде собралась идти за хлебом.

За прошедшее с момента публикации время, чуть менее суток, фото набрало почти 300 тысяч «лайков» и более 4,5 тысячи комментариев. Поклонники не преминули отметить фигуру Самбурской, назвав её красавицей, а также пошутили в ответ, сообщив, что к ней, в таком виде, хлеб сам придёт. Без критики не обошлось — кому-то не понравилась Настасья без макияжа, а другие назвали её вредной и злой.